В Иране захотели дать 80 миллионов долларов за голову Трампа

Государственное телевидение Ирана объявило о награде в размере 80 миллионов долларов за голову президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Mirror.

На ТВ сказали, что так как население Ирана составляет 80 миллионов человек, то с каждого можно было бы собрать по доллару, и передать эту сумму тому, кто убьет американского лидера. Такое заявление было сделано во время трансляции церемония прощания с генералом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касемом Сулеймани, убитым 3 января.

Материалы по теме США нанесли ракетный удар по Ираку Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной

Как отмечает en24, данное заявление можно расценивать как элемент пропаганды.

Сулеймани, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР, был убит 3 января в ходе ракетного удара по аэропорту Багдада. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. Тегеран пообещал атаковать американские военные объекты в ответ на убийство генерала, Трамп же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!