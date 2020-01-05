Гроб с телом генерала Сулеймани везли на американском автомобиле

На траурной процессии тело убитого при ракетном ударе США иранского генерала Касема Сулеймани везли на американском автомобиле Chevrolet. На это обратили внимание пользователи социальных сетей.

4 января с ним простились в Багдаде: в процессии участвовали несколько тысяч человек. Затем останки Сулеймани самолетом перевезли в город Ахваз на юго-западе Ирана. Там также проходит церемония прощания с погибшим военачальником.

Иранская телерадиокомпания IRIB опубликовала видеозапись того, как гроб, завернутый в иранский флаг, выгружают из самолета под звуки военного оркестра. Генерала должны похоронить в Иране 7 января.

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Отмечается, что в Ахвазе на прощание с Сулеймани пришли тысячи людей. Траурная церемония пройдет также в нескольких других иранских городах. Затем генерала похоронят в Кермане — городе в юго-восточной части Ирана.

Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

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