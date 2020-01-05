Тело Сулеймани доставили в Иран

Тело убитого иранского генерала Касема Сулеймани доставили на родину. Об этом сообщает агентство ISNA.

В воскресенье, 5 января, самолет с останками главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции приземлился в городе Ахваз на юго-западе Ирана, где проходит церемония прощания с погибшим военачальником. Иранская телерадиокомпания IRIB опубликовала видеозапись того, как гроб, завернутый в иранский флаг, выгружают из самолета под звуки военного оркестра, пишет «Интерфакс».

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Отмечается, что на прощание с Сулеймани пришли тысячи людей. Траурная церемония пройдет также в нескольких других иранских городах. Затем генерала похоронят в Кермане — городе в юго-восточной части Ирана.

Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

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