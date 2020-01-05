Пентагон удивился решению Трампа убить Сулеймани

Представители Пентагона удивились решению президента США Дональда Трампа ликвидировать иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом со ссылкой на источников в Минобороны и администрации США сообщила газета The New York Times, передает ТАСС.

Собеседники издания рассказали, что изначально, 28 декабря, Трамп отказался от убийства Сулеймани и вместо этого отдал приказ ВВС США атаковать лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла» близ границы с Сирией. В результате удара погибли 25 человек, еще более 50 получили ранения. Это привело к массовым акциям протеста перед американским посольством в Багдаде, за которыми Трамп наблюдал по телевизору.

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Позже президент США проигнорировал разведданные, согласно которым на Ближнем Востоке ничего из ряда вон выходящего не происходило. Также американская разведка признала, что нападения на военнослужащих США, подготовку которых Белый дом приписывает Сулеймани, не являлись неминуемыми.

По данным NYT, подготовку операции против иранского генерала обсуждал узкий круг лиц. В него входили помощник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен, госсекретарь Майк Помпео, министр обороны Марк Эспер, директор ЦРУ Джина Хэспел и исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Генерал элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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