Иран анонсировал атаку на военные объекты США

Иран нанесет удар по военным объектам США, заявил советник высшего руководителя республики генерал-майор Хоссейн Дехган. Об этом сообщает CNN.

Дехган, как отмечает телеканал, подчеркнул, что атаку в ответ на убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани проведут непосредственно иранские силы, а не различные боевики и военизированные формирования, подконтрольные Тегерану на Ближнем Востоке.

Воинский контингент США в этом регионе очень велик, пишет CNN. Так, в Саудовской Аравии находятся «тысячи американских солдат», а на территории Ирака есть сразу несколько баз, на которых дислоцированы около пяти тысяч военнослужащих. Помимо этого, США развернули в Катаре крупную авиабазу Аль-Удейд и имеют некоторое число военных в Иордании, Кувейте и ОАЭ.

Материалы по теме США нанесли ракетный удар по Ираку Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной

Ранее 5 января парламент Ирака потребовал вывести из страны все иностранные войска. Кроме США, там находятся военные Великобритании, которым, по данным The Times, отдан приказ готовиться к возможным спасательным операциям. The Sun писал, что Лондон в случае эскалации конфликта готов поддержать американского союзника, задействовав атомную подводную лодку с крылатыми ракетами «Томагавк».

3 января в аэропорту Багдада в результате ракетного удара вооруженных сил США погиб командующий спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР Касем Сулеймани. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично президент США Дональд Трамп. Тегеран неоднократно обещал отомстить Вашингтону за убийство генерала, Трамп же пригрозил, что в этом случае США нанесут удары по 52 целям на территории Ирана.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!