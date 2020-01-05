Мир
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Великобритания приготовилась ударить «Томагавками» по Ирану
Сейв после удара Салаха признан лучшим в туре АПЛ
Дело о шоу в честь Гитлера в центре Петербурга возбудили и закрыли
Запрет встречать туристов в турецком аэропорту вызвал коллапс
Минздрав отреагировал на смерть боровшегося с раком хирурга-онколога
Названы самые подделываемые в России банкноты
Россия избавится от советских ядерных ракет
Двух пропавших в Киеве девушек нашли мертвыми в шкафу
В сборной Швеции назвали «полной лажей» шайбы россиян в полуфинале МЧМ
Новости партнеров

Тегеран усомнился в способности Трампа атаковать 52 иранских объекта

Перейти в «Мою Ленту»

В Тегеране ответили на угрозы президента США Дональда Трампа ударить по Ирану новейшим оружием в случае атаки на американские базы или военных. Об этом заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, сообщает телерадиокорпорация IRIB. Публикацию об этом разместило РИА Новости.

«В ходе возможного конфликта в будущем, — на который, сомневаюсь, что им хватит смелости, — станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры — 5 и 2», — отметил он, комментируя высказывание Трампа о готовности атаковать 52 иранских объекта.

Заявление американского лидера также прокомментировал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. По его мнению, президент США серьезно нарушил международное право, совершив «трусливые убийства». Помимо этого Трамп угрожает нарушить императивные нормы, которые в Иране считают красной линией. В частности, Тегеран предупредил, что нанесение ударов по культурным объектам будет считаться военным преступлением.

Обмен угрозами между США и Ираном произошел на фоне убийства 3 января генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично Трампом. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Трамп пригрозил Ирану ударом новейшим оружием
Пентагон удивился решению Трампа убить Сулеймани
Тело Сулеймани доставили в Иран
Иранский военачальник рассказал о «стратегической мести» за убийство Сулеймани
США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток
Другие материалы рубрики
Мир00:01 2 января

Жить станет веселее

Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
08:40Сегодня

Пентагон удивился решению Трампа убить Сулеймани

07:57Сегодня

Польша ответила Украине на приравнивание Бандеры к героям

05:15Сегодня

Иранский военачальник рассказал о «стратегической мести» за убийство Сулеймани

Мир00:0231 декабря 2019

Те, кто ушли

Главные утраты 2019 года
04:13Сегодня

Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы

04:03Сегодня

Германия решила не допустить развития конфликта между США и Ираном

03:14Сегодня

США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток

Мир00:0130 декабря 2019

Этот безумный год

Убийство главного террориста, перевороты и шпионские скандалы. Как 2019-й изменил мир
02:15Сегодня

Трамп заявил о готовности «быстро и сильно» атаковать 52 иранских объекта

02:04Сегодня

Британские военные сопроводят корабли после угроз Ирана

01:11Сегодня

Десятки кадетов погибли при ударе армии Хафтара по военному колледжу в Триполи

Россия
Дело о шоу в честь Гитлера в центре Петербурга возбудили и закрыли
«Запой полностью изолирует человека»
Россияне уходят во все тяжкие на новогодних каникулах. Почему выживут не все?
Минздрав отреагировал на смерть боровшегося с раком хирурга-онколога
Блеклый ритуал
 
Пушков объяснил свои слова о возвращении Техаса Мексике
Кошмар перед Рождеством
Елка с чебуреками, ледяной пенис и черви: самые странные новогодние украшения в городах России
Контактные зоопарки продолжат работу по новым правилам
Все материалы
Мир
Пентагон удивился решению Трампа убить Сулеймани
Место удара в аэропорту БагдадаСША нанесли ракетный удар по Ираку
Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной
Польша ответила Украине на приравнивание Бандеры к героям
Геноцид христиан, революции и русские в Сирии: мир в 2019-м
Главные события года
Иранский военачальник рассказал о «стратегической мести» за убийство Сулеймани
Жить станет веселее
Евросоюз уменьшится, а России станет труднее: какие события потрясут мир в 2020-м?
Коалиция США подтвердила атаки на иракские базы
Все материалы
Бывший СССР
Украина ответила возмутившимся маршем в честь Бандеры иностранным послам
Президент Эстонской Республики Константин Пятс в своем рабочем кабинете, 1938 г.Ручной диктатор
Как первый президент Эстонии захватил власть, годами работая на Кремль
Убийство Сулеймани назвали терактом
Против русского мира: чем жил бывший СССР в 2019 году
Почему минувший год разочаровал многих жителей постсоветского пространства
На Украине спрогнозировали дефолт в 2020 году из-за «неадекватности правительства»
Период распада
Свинья в гробу, штурм парламента и битвы с полицией — жизнь в странах бывшего СССР в 2019 году
Савченко рассказала о гниющей Украине
Все материалы
Экономика
Названы самые подделываемые в России банкноты
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Названы самые дешевые автомобили в России
Отскок неизбежен
Взлеты и падения, новые тренды и истории успеха: что творилось в мировой экономике в 2019 году
В Киеве прокомментировали данные о пятикратном сокращении транзита газа
Вприсядку
Американцы и россияне — соседи на скамье подсудимых. Главные дела против бизнеса в 2019 году
Большинству россиян пообещали повысить зарплату
Все материалы
Силовые структуры
Изуродовавшему трех россиянок «кислотному» маньяку вынесли приговор
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В России арестовали готовивших теракт во время новогодних праздников
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Россиянина арестовали за подготовку теракта во время новогодних праздников
Вооружены и опасны
Российских бизнесменов хладнокровно убили. В их смерти обвиняют ветеранов ФСБ
Избиение российского зэка спецназом обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Россия избавится от советских ядерных ракет
Дали сигнал
Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Солнце максимально сблизилось с Землей
Из пустоты
Самые загадочные и недоступные места Вселенной на снимках телескопа «Хаббл»
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Квантовое превосходство
Лучшие статьи за 2019 год о науке, оружии и российской истории
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Все материалы
Спорт
В сборной Швеции назвали «полной лажей» шайбы россиян в полуфинале МЧМ
Футболист «Ливерпуля» Робби Фаулер, подозревавшийся в употреблении кокаина, отмечает гол в дерби с «Эвертоном»Магия белого
WADA перестанет бороться с кокаином. Как это повлияет на поведение спортсменов и их результаты?
В Швеции свалили памятник Ибрагимовичу
Праздничный залп
Долгожданный триумф «Арсенала», провал МЮ и непобедимый «Ливерпуль» — главное в туре АПЛ
Шведский игрок высказался о «типичной России» после поражения в полуфинале МЧМ
«У русских в команде одни медведи!»
За что американцы прозвали сборную СССР «красной машиной»
Определен соперник молодежной сборной России в финале чемпионата мира по хоккею
Все материалы
Культура
Концерты Бутмана в США отменили по требованию активистов
Кто твой папочка
Люцифер, гей, два священника и другие герои в главных сериалах января
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
Кино высокого полета
Зомби, паразиты и любовники: 25 лучших фильмов 2019 года
Волочкова пообещала не опускать ног до 60 лет
Что мы там не видели
Неизвестные сериалы года: десять причин не выходить из дома на праздники
Названы сроки выхода продолжения «Секса в большом городе» на русском языке
Все материалы
Интернет и СМИ
Девушка сняла месть парню за измену на видео и развязала спор
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Американские СМИ заявили о временном преимуществе России после смерти Сулеймани
Новогоднее гадание
 
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
«Настали опасные времена»
Захват власти и новая мировая война: как хакеры за год стали еще опаснее
Рекламу игры с отсылкой к убийству Сулеймани сочли возмутительной
Все материалы
Ценности
Невеста привязала младенца к шлейфу платья и прошлась к алтарю
Престиж по-русски
Солдатская шапка была у каждого жителя СССР. Советский дизайнер сделал ее модной во всем мире
Раскрыт способ быстрого избавления от большого живота
Федерация вкусов
Пирожки с кровью, голова поросенка и козули: что ели в зимние праздники в разных уголках России
Джиджи Хадид снялась топлес для новогоднего календаря
Приценились
Все, что нужно знать о стиле и моде в 2019 году
Гостья свадьбы скопировала откровенный наряд Ким Кардашьян и стала посмешищем
Все материалы
Путешествия
Российские туристы установили рекорд в Финляндии
«Сидеть дома — глупо»
Истории россиян, которые встречали Новый год в пути
У пассажирского самолета отвалилось колесо при взлете
Вдоль и поперек
Самые увлекательные путешествия и приключения года
В России две недели искали попавшего под лавину сноубордиста
Русский бриллиант
Почему российскому туристу стоит отправиться на Камчатку
Туристы попытались вывезти 10 тонн песка с итальянских пляжей
Все материалы
Из жизни
Россиянам дали советы по выходу из затяжного застолья
«Не могу сказать, что хотела бы остаться»
Как за год изменилась жизнь россиян, уехавших за границу
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Что за неудача
Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Воры нашли части человеческих тел в заброшенном здании
Тайский король Маха Вачиралонгкорн во время церемонии коронации Его величество Чебурашка
Фаворитка-летчица, охота на нетопырей и загадочный развод: что за год натворили королевские семьи
Первая французская новорожденная в 2020-м оказалась чернокожей мусульманкой
Все материалы
Tesla Cybertruck: всё о главной премьере 2019 года
Разбитое пуленепробиваемое стекло, рекордное число предзаказов и мемы
Лучшие «Забытые концепты» за 2019 год
Вспоминаем самые необычные машины, о которых мы писали
Главные кроссоверы 2019 года
Вспоминаем главные новинки прошлого года
Лучшее автомобильное видео 2019 года
Десять самых крутых и интересных роликов прошедшего года, которые можно пересматривать бесконечно
Aston Martin представил фирменный вертолет
На старт «Дакара» впервые выйдет гибридный грузовик
BMW рассказала о новинках для России
Все материалы
Дом
Жители российского города возмутились новогодней елкой с пластиковыми бутылками
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Российские пенсионеры попытались покончить с собой из-за проблем с жильем
Страшные города и прекрасные дома
Лучшее от отдела «Дом» в 2019 году
Участковый обманул россиянку и отравил ее ради квартиры
Главные по дому
Ипотека, коллекторы и долги: что россиянам надо знать о своем жилье. Непростой тест
Английский особняк вместо «семьи» сняла компания в 500 человек и разгромила его
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы