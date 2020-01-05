Тегеран усомнился в способности Трампа атаковать 52 иранских объекта

В Тегеране ответили на угрозы президента США Дональда Трампа ударить по Ирану новейшим оружием в случае атаки на американские базы или военных. Об этом заявил командующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави, сообщает телерадиокорпорация IRIB. Публикацию об этом разместило РИА Новости.

«В ходе возможного конфликта в будущем, — на который, сомневаюсь, что им хватит смелости, — станет ясно, к какому месту будут относиться эти цифры — 5 и 2», — отметил он, комментируя высказывание Трампа о готовности атаковать 52 иранских объекта.

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Заявление американского лидера также прокомментировал глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф. По его мнению, президент США серьезно нарушил международное право, совершив «трусливые убийства». Помимо этого Трамп угрожает нарушить императивные нормы, которые в Иране считают красной линией. В частности, Тегеран предупредил, что нанесение ударов по культурным объектам будет считаться военным преступлением.

Обмен угрозами между США и Ираном произошел на фоне убийства 3 января генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично Трампом. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

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