США начали переброску четырех тысяч военных на Ближний Восток

США начали переброску более четырех тысяч военных в Кувейт на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя 82-й воздушно-десантной дивизии Вооруженных сил США подполковника Майка Бернса.

Около 700 военнослужащих дивизии уже отправились на Ближний Восток, еще примерно 3,5 тысячи десантников будут переброшены в ближайшее время.

Жена одного из военнослужащих рассказала агентству, что отъезд ее супруга был настолько резким и неожиданным, что они не успели попрощаться даже по телефону.

Ранее 5 января президент США Дональд Трамп заявил, что его армия нацелилась атаковать 52 значимых объекта в Иране в случае, если Тегеран ударит по американцам. Он объяснил, что эти объекты олицетворяют 52 заложников, захваченных иранскими властями много лет назад.

Напряженность на Ближнем Востоке начала расти после убийства генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил это убийство с объявлением войны и пообещал США суровую месть.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!