Американские военные в Сирии направились к границе с Ираком

Американские военные покинули базы на северо-востоке Сирии в направлении границы с Ираком. Об этом в среду, 8 января, сообщает агентство SANA.

Уточняется, что базу Хораб-Джейр в провинции Хасеке покинули около 40 грузовиков с военной техникой. Еще 50 аналогичных грузовиков направились с базы в городе Шаддади к границе. В агентстве предположили, что эти действия являются подготовкой к «окончательному выводу оккупационных войск», однако эта информация не подтверждена.

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В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Позже появилось новое видео запуска ракет по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.

Эксперты, в том числе из Института международных исследований Мидлбери, сообщили, что Иран выпустил по базам США ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110. Отмечалось, что иранские Qiam-1 (модернизированная версия ракет Scud, применявшихся в ходе войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах) работают на жидком топливе и получили систему наведения. Ракеты Fateh-110 являются баллистическими ракетами малого радиуса действия.

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