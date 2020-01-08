Место удара иранской ракеты по базе США в Ираке показали на видео

Rudaw TV

Силы безопасности Ирака осмотрели место падения ракеты, выпущенной Ираном по американским базам в среду, 8 января. Соответствующее видео опубликовал телеканал CBS News.

На распространенных кадрах заметна яма, которая образовалась на месте удара. Также можно видеть множество осколков, оставшихся от ракеты, которые собирают прибывшие сотрудники сил безопасности.

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Ранее появилось видео запуска ракет по американской базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака.

Эксперты, в том числе из Института международных исследований Мидлбери, сообщили, что Иран выпустил по американским базам в Ираке ракеты типа Qiam-1 и Fateh-110. Отмечалось, что иранские Qiam-1 (модернизированная версия ракет Scud, применявшихся в ходе войны в Персидском заливе в 1990-1991 годах) работают на жидком топливе и получили систему наведения. Ракеты Fateh-110 являются баллистическими ракетами малого радиуса действия.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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