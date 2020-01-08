Иран назвал пощечиной США удары по американским базам

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что удары по американским базам стали «пощечиной по лицу» США. Об этом сообщает Reuters.

Хаменеи также считает, что действия Тегерана показывают то, что иранская революция жива. Кроме того, аятолла назвал США врагом Ирана. Он также отметил, что американцы пытаются устранить ливанское движение «Хезболла» для помощи Израилю.

Ранее 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, могут быть причастны к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США в Ираке были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

После атаки президент США Дональд Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме. Туда прибыли глава Пентагона Марк Эспер и государственный секретарь США Майк Помпео.

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