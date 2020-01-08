Иран заявил об убийстве 80 «американских террористов»

В результате ракетного удара по нескольким военным объектам США в Ираке убиты 80 американских военнослужащих. Такие данные привело государственное телевидение Ирана, сообщает Reuters.

Отмечается, что на иранском ТВ жертв обстрела назвали «американскими террористами». В Пентагоне эти сведения не комментировали, но ранее информация о погибших не поступала.

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Ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана запустил более десяти ракет по нескольким объектам в Ираке, где расквартированы американские военные. Под обстрел попали авиабаза Эйн-аль-Асад и аэродром в Эрбиле. В Тегеране заявили, что это ответ на убийство в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Официальных данных о жертвах и пострадавших, разрушениях либо потере техники в результате обстрела пока не поступало. По неподтвержденным сведениям, могли пострадать иракские силовики, но позднее источники в Багдаде это опровергли; также появлялась информация о том, что при ударе могли быть уничтожены или повреждены несколько истребителей. В Центральном командовании США сообщали, что всего КСИР запустил 15 ракет, из которых 10 достигли авиабазы Эйн-аль-Асад, одна попала в аэродром в Эрбиле и еще четыре не достигли целей.

На фоне этих событий президент США Дональд Трамп провел в Белом доме экстренное совещание с ключевыми чиновниками. По его завершению глава государства не стал делать заявлений, лишь написав в Twitter, что «все хорошо». В Тегеране между тем пригрозили нанести удары по союзным США ближневосточным странам — Израилю и ОАЭ — если с их территории взлетит авиация для ответной атаки на Иран.

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