США уточнили количество запущенных по своим базам иранских ракет

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в рамках операции «Мученик Сулеймани» выпустил 15 ракет по объектам США в Ираке. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил корреспондент портала Vox Алекс Вард (Alex Ward) со ссылкой на Центральное командование США.

Он уточнил, что десять ракет поразило авиабазу Эйн-аль-Асад на западе Ирака и одна — аэродром Эрбиль на севере страны. Еще четыре снаряда не достигли целей.

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Атаку на американские объекты Иран совершил ранее 8 января. Тогда же КСИР объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Пентагон признал факт нанесения удара по объектам с американскими военными, президент США Дональд Трамп созвал экстренное совещание с министром обороны Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео.

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