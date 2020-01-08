В Иране сообщили о вводе истребителей в воздушное пространство Ирака

Истребители ВВС Ирана вошли в воздушное пространство Ирака после ракетного удара по нескольким военным объектам США в этой стране. Об этом сообщил в Twitter шеф тегеранского бюро NBC News Али Арузи (Ali Arouzi).

По его словам, такую информацию распространили государственные СМИ. Перед этим он написал о поднятии иранской боевой авиации в воздух.

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Атаке, в ходе которой были применены более десяти ракет, в том числе баллистических, подверглись авиабаза Эйн-аль-Асад на западе Ирака и аэродром на севере страны, в Эрбиле. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что это начало операции «Мученик Сулеймани» в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани. Конкретных данных о жертвах или пострадавших пока нет, но сообщалось о повреждении нескольких американских истребителей.

Пентагон признал факт нанесения удара по объектам с американскими военными, президент США Дональд Трамп созвал экстренное совещание с министром обороны Марком Эспером и госсекретарем Майком Помпео. По некоторым сведениям, глава государства намерен обратиться к нации.

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