Цена на нефть выросла в ночь атаки Ирана по американским объектам в Ираке

Цена на нефть WTI выросла в среду, 8 января, после иранских ударов по объектам США в Ираке, сообщает портал Finanz.ru.

По состоянию на 4:00 утра (мск) стоимость февральских фьючерсов на сорт WTI выросла более чем на четыре процента. На торгах в Нью-Йорке нефть подорожала до 65,27 доллара за баррель, за полчаса до этого достигала 65,65 доллара. Также сообщается, что стоимость тройской унции золота на бирже COMEX выросла на 35 долларов чуть больше чем за час (+2,1 процента) и впервые с 2013 года оказалась выше 1600 долларов (1604,55).

6 января сообщалось, что убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум. Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила отметку в 70 долларов за баррель.

8 января КСИР атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено. Также, по неофициальным данным, есть жертвы, но их число пока неизвестно.

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