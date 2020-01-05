Убийство Сулеймани обвалило крупнейшую нефтяную державу

Акции крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает Reuters.

По итогам торгов на бирже Эр-Рияда 5 января акции обвалились на 1,7 процента — 34,55 риала за бумагу (около 9,2 доллара или 570 рублей). Это худший показатель с момента IPO, которое провели 11 декабря.

Опрошенные агентством эксперты рассказали, что инвесторы рассчитывали на снижение градуса конфликта. Также специалисты отметили, что возможная война между США и Ираном может снизить показатели мирового ВВП на 0,5 процентных пункта или больше. В основном это связано, по мнению аналитиков, с коллапсом иранской экономики, но также и с ростом цен на нефть.

Главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани убили 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении лично отдал американский президент Дональд Трамп. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель генерала.

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