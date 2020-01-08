Президент США призвал Россию и другие страны отказаться от сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения. Об этом он сообщил в своем обращении к нации, прямая трансляция велась на сайте Белого дома.

Американский лидер заявил, что «пришло время Великобритании, Германии, Франции, России и Китаю отступить» от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. Он отметил, что страны должны выработать новый договор, при этом им следует направить Тегерану общий сигнал по этому вопросу.

В то же время Трамп подчеркнул, что планирует попросить НАТО стать более вовлеченным в происходящее на Ближнем Востоке.

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Трамп выступил с заявлением после того, как в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

5 января Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД после убийства Сулеймани.

Соглашение было заключено летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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