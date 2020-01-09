Россия отказалась идти на требование Трампа по Ирану

Россия отказалась идти на требование президента США Дональда Трампа выйти из иранской ядерной сделки, так как понимает позицию Тегерана по этому вопросу. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел России, РИА Новости.

Москва выступает за сохранение Совместного Всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, отмечают в ведомстве.

8 января Трамп призвал страны-гаранты ядерной сделки с Ираном отказаться от дальнейшего поддержания нынешнего соглашения. Об этом он сообщил в своем обращении к нации после того, как в ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

5 января Иран сообщил об отказе от договоренностей по СВПД после убийства Сулеймани.

Соглашение было заключено летом 2015 года между Тегераном и шестеркой посредников — Россией, США, Великобританией, Китаем, Францией, Германией. В начале мая 2018-го американский президент Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из сделки и возобновлении антииранских санкций.

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