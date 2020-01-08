Трамп увидел отступление Ирана после ракетных ударов по американским базам

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации после ракетных ударов Ирана по американским базам заявил, что увидел отступление Тегерана. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — сказал американский лидер. Кроме того, он заявил о готовности принять мир с Тегераном.

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Ранее 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал две американские авиабазы в Ираке и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Всего по объектам США были выпущены десятки ракет класса «земля — земля».

В результате атаки оказалось повреждено несколько истребителей, дислоцированных на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, несколько самолетов уничтожено.

Государственное телевидение Ирана после атаки сообщало о гибели 80 американских военнослужащих, которых там назвали «террористами».

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