Американцы не поддержали политику Трампа в отношении Ирана

Большинство американцев не одобрили политику главы государства Дональда Трампа в отношении Ирана. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на исследование Ipsos and Reuters, проведенное после приказа президента об убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

По данным опроса, 53 процента граждан США недовольны действиями Трампа — этот показатель увеличился почти на 10 процентов по сравнению с декабрьскими результатами. Большинство (39 процентов) «категорически не одобряют» решения президента, «не одобряют в какой-то степени» и «склоняются к неодобрению» 7 и 8 процентов американцев соответственно.

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Более трети респондентов (37 процентов) одобрили американскую политику в отношении Ирана, еще 10 процентов не определились с ответом. Кроме того, около 10 процентов граждан США назвали самой важной проблемой, стоящей перед США, войны и внешние конфликты. Из них почти две трети наиболее всего обеспокоены конфликтом с Ираном.

Ракетный удар по американским военным объектам в Ираке Тегеран нанес в ночь на 8 января. В Иране заявили, что это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

После атаки американский лидер прокомментировал удар КСИР по двум американским авиабазам. Он уточнил, что сейчас выясняется информация о жертвах и повреждениях в результате атаки. «Все хорошо! На сегодняшний день у нас самые мощные и хорошо оснащенные военные в мире!» — добавил Трамп, пообещав сделать заявление «завтра утром» (в 19:00 по мск).

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