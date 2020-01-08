Трамп нашел повод для оптимизма в обострении отношений с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает обострение отношений с Ираном шансом начать новый виток переговоров. Об этом рассказал изданию The Hill председатель комитета Сената США по вооруженным силам Джим Инхоф, пояснив, что дает американскому лидеру повод оптимистично оценивать эту возможность.

Сенатор отметил, что разговаривал с президентом о ситуации на Ближнем Востоке до его обращения к нации. Трамп считает, что выход Ирана из ядерной сделки, согласованной еще при его предшественнике на посту президента Бараке Обаме, «открывает двери» для переговоров Тегерана и Вашингтона.

«У него (Трампа — прим. «Ленты.ру») очень хорошие предчувствия по этому поводу, ведь ни один американец не был убит [в ходе иранского ракетного удара по военным объектам США в Ираке]», — говорит Инхоф.

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Ранее сообщалось, что Трамп в своем обращении к нации анонсировал новые, мощные санкции против Ирана, но исключил возможность военного ответа на ракетный обстрел. Он также призвал страны-гаранты ядерной сделки отказаться от нее.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани».Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара по аэропорту Багдада. Уничтожить высокопоставленного иранского военачальника приказал лично Трамп. Спустя три дня Иран вышел из так называемой ядерной сделки — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

СПВД по Ирану был заключен между Тегераном и шестью странами-посредниками, в числе которых Россия, Великобритания, США, Франция, Германия и Китай. Соглашение предполагает снятие санкций с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года Трамп объявил о выходе США из сделки и возобновлении ограничительных мер в отношении Ирана, которые включают в себя запрет на торговлю нефтью.

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