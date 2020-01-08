Иран отказался отправить в США черные ящики с упавшего украинского самолета

Иран отказался отправить в компанию Boeing (США) черные ящики с разбившегося 8 января украинского самолета. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на агентство Mehr.
«Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Он уточнил, что Иран пока не выбрал страну, в которую будут направлены для расшифровки бортовые самописцы. Абедзаде также заявил, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных черных ящиков.
Ранее сообщалось, что все черные ящики упавшего самолета найдены, комиссия начала расследование причин катастрофы.
Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. На его борту было 168 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. По уточненным данным, на борту находилось 11 граждан Украины, в том числе весь экипаж, также на рейсе из Тегерана находились граждане Ирана, Афганистана, Канады и нескольких стран Европы.