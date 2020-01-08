Иран отказался отправить в США черные ящики с упавшего украинского самолета

Иран отказался отправить в компанию Boeing (США) черные ящики с разбившегося 8 января украинского самолета. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на агентство Mehr.

«Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам», — заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде. Он уточнил, что Иран пока не выбрал страну, в которую будут направлены для расшифровки бортовые самописцы. Абедзаде также заявил, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных черных ящиков.

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Ранее сообщалось, что все черные ящики упавшего самолета найдены, комиссия начала расследование причин катастрофы.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. На его борту было 168 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. По уточненным данным, на борту находилось 11 граждан Украины, в том числе весь экипаж, также на рейсе из Тегерана находились граждане Ирана, Афганистана, Канады и нескольких стран Европы.

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