Объяснено появление повреждений на корпусе упавшего в Иране самолета

Авиационный эксперт Владимир Попов прокомментировал для телеканала «Звезда» повреждения на корпусе «Боинга-737» «Международных авиалиний Украины» (МАУ), потерпевшего крушение в Иране.

В соцсетях были опубликованы фотографии корпуса упавшего самолета. На них видны следы повреждений. Попов отметил, что подобный урон мог появиться при падении лайнера.

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«Там горная местность. Осколки летят даже от земли. Они могли детонироваться от удара и пробить обшивку, из-за чего и кажется, что это воздействие поражающих элементов», — объяснил эксперт. По словам Попова, возможная версия катастрофы — возгорание двигателя, а другие проблемы возникли по цепной реакции.

Версию о теракте специалист назвал маловероятной. По его словам, учитывая текущую напряженную обстановку на Ближнем Востоке начали появляться сообщения о том, что «случайно могли быть применены средства поражения». Как сообщает «Комсомольская правда», на авиафорумах в интернете также обсуждают эту версию.

Участник российского расследования крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом рассказал изданию, что эти следы «действительно похожи на признаки воздействия поражающих элементов». Однако специалист подчеркнул, что «это могут быть и детали двигателя, развалившегося в воздухе». По его словам, подобные повреждения могли быть получены из-за лопастей вентилятора.

Ранее сообщалось, что на месте крушения самолета в Иране нашли все черные ящики, а комиссия начала расследование причин катастрофы. Тегеран с самого начала заявил, что причиной катастрофы стала некая техническая проблема.

Boeing 737 потерпел крушение в районе аэропорта Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. На борту были 168 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди пассажиров и экипажа были граждане Украины, Ирана, Афганистана, Канады и нескольких стран Европы.

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