Зеленский поручил проверить все украинские самолеты после катастрофы в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную проверку всех гражданских самолетов страны на предмет их летной пригодности после авиакатастрофы в Иране. Об этом глава государства написал в Facebook.

Зеленский подчеркнул, что проверку нужно провести вне зависимости от того, что стало причиной ЧП с самолетом «Международных авиалиний Украины».

Также президент поручил Генпрокуратуре Украины возбудить уголовное дело по факту крушения лайнера.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. По уточненным данным, на борту находилось 11 граждан Украины, в том числе все девять членов экипажа самолета.

Кроме того, как сообщил глава МИД Вадим Пристайко в своем Twitter, на в самолете находились 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии.

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