Зеленский отреагировал на крушение украинского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в результате крушения самолета недалеко от аэропорта Тегерана. Об этом он написал в Facebook.

«Страшное послание с Ближнего Востока <...> Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — говорится в сообщении.

Зеленский добавил, что украинское посольство в Иране уточняет информацию об обстоятельствах ЧП и жертвах.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. По предварительными данным, ЧП произошло из-за технических неисправностей. По имеющейся информации, все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

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