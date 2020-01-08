Появились первые данные о состоянии упавшего в Иране украинского самолета

Спасатели прибыли к месту крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» возле аэропорта Тегерана. Об этом сообщает Reuters.

Представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) сообщил, что после падения самолета вспыхнул пожар. Также, по его словам, есть возможность спасти некоторых пассажиров.

Глава Общества «Красного полумесяца» Ирана в свою очередь уточнил, что вероятность найти выживших на борту крайне низкая, передает ТАСС.

Украинский лайнер рухнул возле аэропорта Тегерана сразу после взлета из-за технических неисправностей. Предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. По предварительным данным, на борту самолета находились 180 пассажиров. В киевском аэропорту Борисполь рейс ожидается в 08:10 по местному времени.

Ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против американских военных, причастных к гибели в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, и атаковал две авиабазы США в Ираке. В общей сложности по американским объектам Иран выпустил 15 ракет.

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