Все пассажиры рухнувшего в Иране украинского самолета погибли

Все пассажиры рухнувшего в Тегеране украинского самолета погибли, сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение Ирана.

Эти данные официально подтвердил глава местного Управления по ЧС в беседе с РИА Новости. По его словам, все части самолеты были охвачены огнем.

На борту лайнера находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

О том, что вероятность найти выживших в результате крушения лайнера крайне низкая, ранее сообщило Общество «Красного полумесяца» Ирана. Представитель Организации гражданской авиации страны Реза Джафарзаде (Reza Jafarzadeh) в свою очередь уточнил, что после падения самолета вспыхнул пожар.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Борт следовал в Киев. По предварительными данным, ЧП произошло из-за технических неисправностей.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке, запустив, по данным американской стороны, 15 ракет. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет, однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

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