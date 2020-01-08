Опубликованы фотографии с места катастрофы украинского самолета в Иране

«Красный полумесяц» Ирана опубликовал первые фотографии с места катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины». На снимках видны только обугленные обломки.

По уточненным данным, на борту лайнера, упавшего сразу после вылета из аэропорта Тегерана, находились 167 пассажиров. В «Красном полумесяце» полагают, что шансов на то, что кого-нибудь из них удастся найти живыми, нет.

Украинский лайнер рухнул возле тегеранского аэропорта сразу после взлета из-за технических неисправностей. Предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. В «Международных авиалиниях Украины» пока не подтвердили информацию о ЧП, в аэропорту Борисполь, куда должен был прибыть самолет, также не владеют этими сведениями.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке, запустив, по данным американской стороны, 15 ракет. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет, однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

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