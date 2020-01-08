В Киеве уточнили число погибших в крушении самолета в Иране украинцев

На борту упавшего в Иране самолета «Международный авиалиний Украины» было 11 граждан Украины, большинство из них — сотрудники авиакомпании. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны страны в Facebook.

Украинское гражданство имели два пассажира и все девять членов экипажа. Согласно официальным данным СНБО, всего на борту было 168 пассажиров, в авиакатастрофе никто не выжил.

Ранее Telegram-канал «Украина 24/7» со ссылкой на свои данные сообщал, что, помимо граждан Украины, на рейсе «Международных линий Украины» из Тегерана находились 71 гражданин Ирана, 73 канадца, восемь граждан Швеции, шесть граждан Афганистана, четверо граждан Германии и три британца. При этом данные по числу украинских граждан отличались от официальных — 15 человек, в том числе 13 членов экипажа.

По данным управления ЧС Исламской Республики Иран, в результате катастрофы погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца.

Самолет «Международный авиалиний Украины» потерпел крушение в Иране почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. В Киеве исключили версию теракта. Предварительная причина произошедшего — технический сбой.

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