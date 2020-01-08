Власти Ирана уточнили число погибших в катастрофе с украинским самолетом

На борту разбившегося в Иране украинского самолета находились 179 человек. Уточненную цифру озвучил глава Управления ЧС Исламской Республики, передает РИА Новости.

По его словам, в результате катастрофы погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца.

Одновременно с этим Совет по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины утверждает, что на данный момент подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа (всего 177 человек).

Ранее сообщалось, что жертвами крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. На данный момент версия теракта исключается, предположительно, лайнер разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

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