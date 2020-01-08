Украина исключила теракт на борту разбившегося в Иране самолета

Украинский «Боинг-737» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана в результате аварии двигателя по техническим причинам, версия теракта исключается. Такое заявление сделало посольство Украины в Иране.

В тексте отмечается, что при взлете из международного аэропорта Тегеран имени имама Хомейни разбился самолет украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. В настоящее время версия теракта или ракетной атаки исключается.

По данным авиакомпании, на рейс приобрели билеты 168 человек. В данный момент устанавливается, кто из пассажиров не присутствовал на борту. Также дипломаты заявили, что все девять членов экипажа были гражданами Украины. Подчеркивается, что посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк, находится на месте аварии.

До этого в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявили о 168 погибших пассажиров и девяти членов экипажа. Представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения стало возгорание двигателя.

Самолет, следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана.

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