В России прокомментировали гибель украинского самолета в Иране

В России выразили соболезнования народу Украины в связи с авиакатастрофой украинского «Боинга» в Иране, в результате которой погибли 167 человек и 9 членов экипажа. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев написал соответствующий пост в Facebook.

«Скорбим вместе с народом Украины», — написал сенатор.

Косачев призвал не спешить делать выводы о причинах крушения и добавил, что причины установит следствие. Он назвал авиакатастрофу в Тегеране страшной. По его словам, российское посольств устанавливает информацию о том, находились ли на борту россияне. Сенатор выразил искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли. Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя.

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