Названа причина крушения украинского самолета в Иране

Причиной крушения украинского пассажирского самолета в Иране стало возгорание двигателя. Об этом представитель аэропорта Тегерана сообщил IRNA, передает РИА Новости.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Ирана в свою очередь заявил агентству, что причина падения самолета техническая, никаких других вариантов нет. В то же время пока не поступало данных об обнаружении черных ящиков, благодаря которым можно выяснить, что произошло.

Ранее сообщалось, что разбившийся в Иране украинский пассажирский самолет был практически новым.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

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