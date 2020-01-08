Найден черный ящик разбившегося в Иране самолета

На месте крушения пассажирского самолета в Иране найден первый бортовой самописец. Об этом сообщает RT в своем Telegram-канале.

Как отмечается, черный ящик обнаружили иранские спасательные службы. Они передали его правоохранительным органам. Какой из двух самописцев обнаружен — речевой или регистрирующий параметры полета, — не уточняется.

Ранее представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения стало возгорание двигателя.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска не совпадает с фактическим временем отправления лайнера.

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