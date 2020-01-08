Большинство пассажиров рухнувшего украинского самолета были иранцами

Большинство пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета были гражданами Ирана. Об этом РИА Новости сообщил глава местного Управления по ЧС.

Ранее он уточнил, что все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. По словам чиновника, все части самолета после падения были охвачены огнем.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. По предварительным данным, причиной ЧП стало возгорание двигателя.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

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