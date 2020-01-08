Момент катастрофы украинского «Боинга» в Иране попал на видео

@iribnewsFa / Twitter

Очевидцы сняли на видео момент катастрофы лайнера Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» в небе над Тегераном. На кадрах, которые распространили крупные иранские медиа, в частности телерадиокомпания IRIB, видно, как самолет сразу после взлета загорается и падает, после чего происходит взрыв.

В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. По предварительной версии, причиной аварии могло стать возгорание в двигателе.

Ночью 8 января иранские военные нанесли удар по нескольким объектам США в Ираке, запустив в общей сложности 15 ракет класса «земля — земля». На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет, однако объявленное Ираном время пуска (удар был нанесен в 01:20 по местному времени, 0:50 по Москве) не совпадает с фактическим временем отправления лайнера (06:12).

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