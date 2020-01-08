Первые секунды после падения украинского лайнера в Иране попали на видео

Первые секунды после крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», в результате которого погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа, попали на видео. Запись опубликовало издание Baza.
Ранее сообщалось, что все пассажиры рухнувшего самолета погибли.
Украинский лайнер рухнул возле тегеранского аэропорта сразу после взлета из-за технических неисправностей. Предположительно, речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. В «Международных авиалиниях Украины» пока не подтвердили информацию о ЧП, в аэропорту Борисполь, куда должен был прибыть самолет, также не владеют этими сведениями. Иранские медики опубликовали снимки с места катастрофы.
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