Киев уточнил число жертв разбившего в Иране самолета

В Киеве уточнили число пассажиров разбившегося в Иране украинского самолета. Как сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, погибло 168 пассажиров и девять членов экипажа.

Также отмечается, что по поручению президента Украины Владимира Зеленского при совете национальной безопасности и обороны страны был создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране. В частности, туда вошли премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр внутренних дел Арсен Аваков. Руководство оперативным штабом осуществляет секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

В тексте отдельно подчеркивается, что были даны поручения по организации комплекса мероприятий для выяснения всех обстоятельств трагедии. По первоначальной информации, число погибших было на одного человека меньше.

Ранее представитель аэропорта Тегерана сообщил, что причиной крушения стало возгорание двигателя.

Самолет, следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли — это 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Ночью 8 января иранские военные нанесли ракетный удар по нескольким объектам США в Ираке. На фоне этих событий в сети стали появляться версии о том, что самолет мог быть случайно сбит одной из этих ракет. Однако объявленное Ираном время пуска не совпадает с фактическим временем отправления лайнера.

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