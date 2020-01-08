На борту разбившегося в Иране самолета нашли записку с мольбой

Среди обломков разбившегося в Иране украинского самолета спасатели нашли рукописную записку. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

На листе бумаги студент-иранец просит Бога помочь с экзаменом.

Предварительно, часть погибших в авиакатастрофе — студенты, которые возвращались на учебу после каникул и выбрали этот рейс из-за низкой цены.

Ранее стало известно, что на борту находилось два украинца, около 13 членов экипажа из Украины, а также 71 гражданин Ирана, 73 канадца, восемь граждан Швеции, шесть граждан Афганистана, четверо граждан Германии и три британца.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. По предварительными данным, крушение произошло из-за технических неисправностей. По имеющейся информации, все находившиеся на борту люди погибли — это 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!