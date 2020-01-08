Стало известно о гражданстве пассажиров разбившегося в Иране украинского «Боинга»

Почти все погибшие пассажиры украинского «Боинг-737», разбившегося в Иране, — граждане других государств. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина 24/7».

На борту находилось два украинца, около 13 членов экипажа из Украины, а также 71 гражданин Ирана, 73 канадца, восемь граждан Швеции, шесть граждан Афганистана, четверо граждан Германии и три британца.

Ранее стало известно, что на Украине исключили версию теракта на борту лайнера.

Самолет, следовавший в Киев рейсом PS752, потерпел крушение рано утром 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Все находившиеся на борту люди погибли. Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее сообщил, что это 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В Иране заявляли, что причиной авиакатастрофы могло стать возгорание двигателя. На месте падения был найден черный ящик.

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