Авиакомпании начали менять курсы летящих над Ираном и Ираком самолетов

Крупные авиакомпании мира начали менять маршруты своих рейсов, чтобы самолеты не пересекали воздушное пространство Ирана и Ирака. Об этом сообщает Reuters.

В первую очередь курсы своих самолетов начали корректировать американские перевозчики после того, как Федеральное авиационное управление США потребовало от них оперативно покинуть обе страны после авиаудара Тегерана по американским базам в Ираке.

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В среду, 8 января, в Иране потерпел крушение пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», он разбился почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Однако посольство Киева уже исключило террористическую версию случившегося.

Ранее ночью Иран нанес ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. Операция получила название «Мученик Сулеймани», Тегеран анонсировал ее как ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

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