Стало известно об отсутствии россиян на борту разбившегося в Иране лайнера

По предварительной информации, россиян в списках погибших в авиакатастрофе в Иране нет. Об этом агентству РИА Новости сообщил официальный представитель Управления авиации Исламской республики Джаафар Заде.

Он подтвердил, что большинство погибших пассажиров — граждане Ирана, также «есть несколько граждан других стран».

Ранее глава Управления ЧС Ирана уточнил, что в результате катастрофы погибли 147 граждан Ирана и 32 иностранца.

«Боинг-737» «Международных авиалиний Украины» рухнул сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. По предварительными данным, крушение произошло из-за технической неисправности двигателя. Все находившиеся на борту люди погибли.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!