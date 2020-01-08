Найдены все черные ящики упавшего в Иране украинского самолета

На месте крушения украинского самолета в Иране найдены все черные ящики, комиссия начала расследование причин катастрофы, сообщает агентство Fars.

Отмечается, что первый ящик удалось обнаружить вскоре после падения лайнера, второй нашли всего несколько минут назад. Они содержат всю необходимую информацию для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее посольство Украины в Тегеране изменило сообщение о причинах крушения самолета. Изначально сообщалось, что версия теракта исключается. В новой редакции заявления дипмиссия просит считать единственным официальным источником информации по данному поводу специальную комиссию по расследованию аварии.

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Иранская сторона с самого начала заявила, что причиной катастрофы стала некая техническая проблема, отвергнув все остальные варианты случившегося.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. На его борту было 168 пассажиров и девять членов экипажа, никто не выжил. По уточненным данным, на борту находилось 11 граждан Украины, в том числе весь экипаж, также на рейсе из Тегерана находились граждане Ирана, Афганистана, Канады и нескольких стран Европы.

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