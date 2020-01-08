На Украине оценили вероятность ошибки экипажа упавшего в Иране самолета

Вероятность ошибки пилотов, управлявших разбившимся в Иране украинским пассажирским самолетом «Боинг-737», минимальна. Такую оценку дал вице-президент авиакомпании «Международные Авиалинии Украины» Игорь Сосновский, сообщает «Интерфакс-Украина».

По его словам, в компании не видят возможных причин для падения лайнера, версия о человеческом факторе «не предполагается». «Учитывая их опыт, очень сложно сказать, что могло быть что-то с экипажем», — пояснил он.

Сосновский добавил, что помимо командира и второго пилота на борту был еще один опытный сотрудник — инструктор. Перед полетом все члены экипажа отдыхали в гостинице.

В авиакомпании решили временно отменить полеты в Иран. Ранее аналогичное начали делать американские и другие иностранные перевозчики.

Самолет «Международных авиалиний Украины» со 168 пассажирами летел в Киев и разбился рано утром в среду, 8 января, в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране через несколько минут после взлета. Никто не выжил. Среди погибших было 11 граждан Украины, большая часть из них — пилоты и бортпроводники. В посольстве Украины в Иране исключили версию теракта.

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