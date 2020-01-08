Украина изменила заявление о причинах крушения самолета в Иране

Посольство Украины в Иране изменило свое сообщение о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране на своем сайте и в Facebook.

Изменения коснулись той части сообщения, в которой говорилось о возможных причинах аварии. В изначальной версии указывалось, что теракт как версия произошедшего исключается, крушение самолета произошло по техническим причинам.

В новой редакции заявления посольство объявило, что причины ЧП расследует специальная комиссия, а все версии катастрофы, озвученные другими источниками, следует расценивать как неофициальные.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить все самолеты гражданской авиации страны после катастрофы в Иране, а также велел Генпрокуратуре начать уголовное дело по данному факту.

Украинский Boeing 737 потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана сразу после вылета утром в среду, 8 января. По уточненным данным, на борту находилось 11 граждан Украины, в том числе все девять членов экипажа.

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