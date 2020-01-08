Российским авиакомпаниям порекомендовали не летать над Ираном и Ираком

Федеральное агентство воздушного транспорта России выпустило рекомендацию авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. Об этом сообщает «Интерфакс».

В Росавиации указали, что в этом районе существует риск для безопасности полетов.

Ранее Федеральное авиационное управление США потребовало от американских авиакомпаний оперативно покинуть воздушное пространство Ирана и Ирака после авиаудара Тегерана по американским базам в Ираке. После этого крупные авиакомпании мира также начали менять маршруты своих рейсов.

В среду, 8 января, Иран нанес ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. Операция получила название «Мученик Сулеймани», Тегеран анонсировал ее как ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

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