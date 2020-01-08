На Украине заявили о полной исправности рухнувшего в Иране самолета

Пассажирский самолет Boeing 737-800, разбившийся в Иране, прошел последнее плановое техническое обслуживание за два дня до катастрофы. Об этом говорится в заявлении авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) в Facebook.

Уточняется, что лайнер был куплен у производителя в 2016 году и был получен напрямую с завода. Также отмечается, что пилоты имели большой стаж управления такими самолетами и в МАУ не рассматривают ошибку пилотирования как вероятную причину крушения.

В авиакомпании добавили, что приостановили полеты своих самолетов в Тегеран на неопределенный срок.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с катастрофой поручил провести проверку летной пригодности всех самолетов гражданской авиации страны.

Жертвами крушения Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Самолет рухнул 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. Речь идет о рейсе PS 752 Тегеран — Киев. На данный момент версия теракта исключается, предположительно, лайнер разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

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