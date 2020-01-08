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Трамп попросил помощи НАТО на Ближнем Востоке

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Президент США Дональд Трамп попросил Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга усилить вклад альянса в ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление НАТО.

По итогам телефонных переговоров Трамп и Столтенберг согласились с тем, что НАТО может оказать большую помощь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и борьбу с терроризмом в регионе.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил ракеты по американским объектам в Ираке. В Тегеране заявили, что это стало ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

Утром, 8 января, после атак самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) потерпел крушение в районе аэропорта иранского Тегерана. На борту было 167 пассажиров из Ирана, Афганистана, Канады и стран Европы, а также 11 украинцев — два пассажира и девять членов экипажа, все они погибли. В связи с авиакатастрофой некоторые перевозчики изменили маршруты, проходящие через воздушное пространство Ирана, а Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало прекратить полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами.

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