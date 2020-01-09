В НАТО захотели больше антитеррористических операций на Ближнем Востоке

НАТО хочет расширить участие в антитеррористических операциях на Ближнем Востоке. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Румынии Лудовиком Орбаном, передает ТАСС.

Он отметил, что пока что НАТО «проводит консультации» с другими странами альянса. Столтенберг добавил, что помимо Ближнего Востока регион Черного моря также стратегически важен для объединения. Он заявил, что альянс намерен усиливать свое присутствие в обоих регионах.

«Три страны НАТО являются прибрежными государствами Черного моря — это Турция, Болгария и Румыния. Еще две страны региона, Грузия и Украина, являются ценными партнерами НАТО», — отметил глава альянса.

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Ранее президент США Дональд Трамп попросил Столтенберга усилить вклад альянса в ситуацию на Ближнем Востоке. По итогам телефонных переговоров Трамп и Столтенберг согласились в том, что альянс может оказать большую помощь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и борьбе с терроризмом в регионе.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выпустил ракеты по американским объектам в Ираке. В Тегеране заявили, что это стало ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Операция получила название «Мученик Сулеймани».

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