США предложили Ирану мирные переговоры

США готовы к серьезным переговорам о деэскалации с Ираном и не выставляют для этого никаких предварительных условий. Об этом говорится в письме постпреда США при ООН Келли Крафт Совету Безопасности ООН, передает Reuters.

Как сказано в документе, цель мирных переговоров — «предотвратить дальнейшую угрозу для международного мира и безопасности и не допустить эскалации от иранского режима».

Там же Крафт объясняет, зачем американцы устранили генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. По ее словам, это было самозащитой — ответом на серию атак Ирана и его союзников. «Соединенные Штаты готовы предпринять необходимые шаги в регионе, чтобы защитить личный состав и свои интересы», — подчеркивается в письме.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации анонсировал новые, «мощные» санкции против Ирана, но исключил возможность военного ответа на вчерашний ракетный обстрел.

В ночь на 8 января иранский КСИР нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены около двух десятков ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США в свою очередь указали, что жертв нет.

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