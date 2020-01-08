Раскрыта дальнейшая политика Ирана против США

В Иране не исключили введения дополнительных мер против США после обстрела американских объектов на территории страны. Такое заявление сделал министр обороны Ирана Амир Хатами, сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз, опубликованный на сайте ведомства.

Материалы по теме Иран нанес удар по авиабазе США в Ираке В Вашингтоне считают, что это может стать началом полномасштабной войны

«Следующий ответ будет пропорционален поведению США», — заявил Хатами. По его мнению, Тегеран уже преподал Вашингтону урок.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации анонсировал новые, мощные санкции против Ирана, но исключил возможность военного ответа на ракетный обстрел. Он также призвал страны-гаранты ядерной сделки отказаться от нее.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Иран сообщал о гибели 80 американцев. В США, в свою очередь, указали, что жертв нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!